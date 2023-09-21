Структура ЛУКОЙЛА взыскала с тамбовского торговца топливом более 324 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск принадлежащего ЛУКОЙЛУ московского ООО «ЛЛК-интернешнл» и взыскал с тамбовского ООО «Торговый дом "Транссервис"» 324,3 млн руб. Как следует из документации, основной долг составил 319,1 млн, неустойка — 5 млн, расходы по уплате госпошлины — 200 тыс.

Изначально структура ЛУКОЙЛА требовала с торгующей топливом тамбовской компании 451,1 млн руб. Однако суд отказал заявителю в остальной части иска. Объяснение такому решению еще не опубликовано.

Летом с «Транссервиса» 262,9 млн руб. взыскало столичное ООО «Импэкснефтехим». Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд на этой неделе оставил решение в силе, а жалобу тамбовского трейдера без удовлетворения.

«Транссервис» в свою очередь в июне смог взыскать с белгородского ООО «Белзнак» 37,9 млн руб. При этом компания требовала 100,1 млн. Это решение стороны не обжаловали.

Сам трейдер также находится под угрозой банкротства. Иск с требованиями 91,8 млн руб. подал акционерный банк «Россия».

К чему привело банкротство Липецкой топливной компании — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Поставщик топлива заехал на заправки».

Александр Прытков

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