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Андрей Гриднев продолжит возглавлять Новооскольский округ Белгородской области

Совет депутатов Новооскольского городского округа Белгородской области единогласно назначил на новый срок главой администрации Андрея Гриднева. Об этом сообщила пресс-служба окружной администрации.

Андрею Гридневу 46 лет. Он родился в 1977 года. Имеет высшее образование в сфере сельского хозяйства. Кандидат технических наук. Работал в областном департаменте агропромышленного комплекса, возглавлял комитет по развитию АПК Белгородского района. С 2015 года руководит администрацией Новооскольского горокруга.

Процедура назначения проходила через «конкурс стратегий». На него заявились три человека. Депутаты выбрали проект развития округа, представленный Андреем Гридневым. Имена его конкурентов не раскрываются.

О смене руководства в Белгородском и Красногвардейском районах читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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