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Коммерсантъ FM
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OpenAI представила новую версию генератора изображений DALL-E 3

Компания OpenAI анонсировала 3-ю версию нейросети DALL-E, которая способна генерировать изображения по текстовому описанию. Она будет интегрирована в ChatGPT, сможет лучше понимать запросы и генерировать более точные и детальные картинки.

DALL-E 3 лучше справляется с изображением рук, а также может точно изобразить сцену с четко обозначенными объектами и смоделировать, как они будут взаимодействовать друг с другом в пространстве. В комбинации с ChatGPT нейросеть будет еще лучше понимать запросы пользователей и при необходимости корректировать результаты. Появится ограничение на использование образов общественных деятелей и «вредных предубеждений» — так разработчики хотят защититься от использования нейросети в пропагандистских целях и для дезинформации. Также искусственный интеллект не станет копировать стилистику современных художников.

DALL-E 3 сейчас в стадии предварительной версии и станет доступен подписчикам ChatGPT Plus и Enterprise в октябре через API. Использование как DALL-E, так и ChatGPT платное, пока единственным крупным бесплатным генератором изображений остается Bing Chat AI от Microsoft, работающий на базе GPT-4 от OpenAI. Полученные пользователями с помощью DALL-E 3 картинки будут принадлежать пользователям. В компании также тестируют новый инструмент, который позволит определить, создано изображение нейросетью или же реальным человеком.

Ранее американские писатели подали коллективный иск в суд Манхэттена к компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT. Они обвиняют OpenAI в нарушении авторских прав, а именно в том, что компания использовала тексты писателей для обучения ChatGPT незаконно и не получив необходимого разрешения.

Как ИИ клевещет на людей и страдает галлюцинациями, читайте в материале «Ъ» «Бредогенератор».

Евгений Федуненко

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