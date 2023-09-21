Toshiba станет частной компанией после поглощения консорциумом TBJH

Японская Toshiba сообщила об успешном завершении процесса выкупа значительной доли акций компании ее крупнейшим акционером — консорциумом TBJH. Консорциуму, возглавляемому частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners (JIP), теперь принадлежит 78,65% акций Toshiba. Стоимость сделки составила $14 млрд.

Планируется, что 27 сентября при условии одобрения со стороны акционеров будет окончательно закреплен переход Toshiba в структуру новой материнской компании. Затем в течение месяца ожидается уход Toshiba с Токийской фондовой биржи, на которой акции компании котировались в течение 74 лет. В результате 146-летняя Toshiba станет частной компанией. Как отметил в своем заявлении генеральный директор Toshiba Таро Симада, «Toshiba Group теперь сделает большой шаг в новое будущее с новым акционером».

Последние десять лет деятельность Toshiba была сопряжена с многочисленными проблемами. После скандала с финансовой отчетностью в 2015 году и проблем с американским подразделением Westinghouse Electric в 2017-м Toshiba сменила руководство и запустила масштабную реструктуризацию. Принятые меры позволили компании на какое-то время вернуться к прибыли.

Год назад Toshiba получила предложение о покупке от инвестфонда CVC Capital Partners. Объем сделки мог составить около $20 млрд. Однако сделка не состоялась, так как совет директоров «постановил от нее отказаться». В феврале 2022 года корпорация обнародовала планы разделения на две компании в рамках стратегического развития и с целью восстановления падающих продаж. Однако акционеры Toshiba не поддержали эти планы руководства.

В феврале 2023 года компания сообщила о падении прибыли в третьем квартале на 87,5% из-за сокращения спроса на ее продукцию. После этого компания выставила себя на продажу. В марте поступило и было принято предложение о покупке Toshiba консорциумом во главе с JIP. И в начале августа руководство объявило о начале тендера на покупку.

Акции Toshiba реагируют на новости ростом курса на 0,2%. С марта курс акций компании вырос почти на 14%.

Алена Миклашевская