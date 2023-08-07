Руководство Toshiba объявило о начале тендера на покупку компании

Сегодня руководство японской корпорации Toshiba сообщило о начале тендера на ее покупку (.pdf). Ожидается, что он продлится около месяца. В случае удачной сделки руководство планирует вывести компанию с биржи, сделав ее частной.

Основным претендентом на покупку Toshiba является консорциум Japan Industrial Partners, состоящий из японских банков и частных инвестфондов. Ожидаемая сумма сделки — около 2 трлн иен ($14 млрд). Совет директоров Toshiba принял предложение консорциума и теперь призывает акционеров последовать его примеру.

На продажу Toshiba и вывод ее с биржи руководство компании пошло спустя несколько лет скандалов, которые заметно ослабили ее позиции на рынке. Проблемы начались еще в 2015 году со скандала вокруг финансовой отчетности Toshiba и проблем с ее американским подразделением Westinghouse Electric. В 2017 году Toshiba сменила руководство и запустила масштабную реструктуризацию.

В апреле 2021 года Toshiba получила первое предложение о покупке от европейского инвестфонда CVC Capital. Сумма сделки могла составить $20,8 млрд, однако совет директоров японской компании не принял это предложение. В феврале 2022 года Toshiba обнародовала планы разделения на две компании в рамках стратегического развития и с целью восстановления падающих в последние годы продаж. Но акционеры Toshiba не поддержали эти планы руководства.

Евгений Хвостик