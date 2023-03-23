Nikkei: Toshiba приняла предложение о покупке за $15,3 млрд

Компания Toshiba приняла от консорциума японских компаний во главе с фондом Japan Industrial Partners (JIP) предложение о покупке за ¥2 трлн ($15,3 млрд). По данным агентства Nikkei, такое решение было принято сегодня на заседании совета директоров Toshiba. Как ожидается, после покупки Toshiba станет частной компанией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon/File Photo, Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon/File Photo, Reuters

Как отмечает Nikkei, рассматривая предложение JIP, совет директоров Toshiba пришел к выводу, что оно соответствует интересам компании, повысит ее стоимость и будет выгодно для акционеров. Теперь JIP займется согласованием сделки с регуляторами, а затем выкупит акции у акционеров Toshiba. Покупка будет финансироваться за счет инвестиций от примерно 20 японских компаний, в числе которых Chubu Electric Power, Orix, Rohm и другие, а также за счет банковских займов.

Как ожидается, продажа Toshiba завершит непростой период в истории компании, который начался в 2015 году со скандала с финансовой отчетностью и проблем с ее американским подразделением Westinghouse Electric. В 2017 году Toshiba сменила руководство и запустила масштабную реструктуризацию. В апреле 2021 года Toshiba получила первое предложение о покупке от европейского инвестфонда CVC Capital. Сумма сделки могла составить $20,8 млрд. Однако совет директоров японской компании не принял это предложение. В феврале 2022 года Toshiba обнародовала планы разделения на две компании в рамках стратегического развития и с целью восстановления падающих в последние годы продаж. Однако акционеры Toshiba не поддержали эти планы руководства. В феврале 2023 года компания сообщила о падении прибыли в третьем квартале на 87,5% из-за сокращения спроса на ее продукцию. За последние полгода акции компании подешевели почти на 20%.

Алена Миклашевская