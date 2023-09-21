Главные новости к утру 21 сентября

Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских беспилотников самолетного типа. Также БПЛА были сбиты в Курской, Белгородской и Орловской областях.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над территорией региона было обезврежено два беспилотника, попытавшихся атаковать объекты ТЭК.

В 2023 году региональные власти по программе капремонта жилья закупят до 20 тыс. новых лифтов для замены тех, что уже прослужили более 25 лет. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Российский миротворческий контингент эвакуировал 5 тыс. человек из трех районов Нагорного Карабаха: Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского. Они доставлены в расположение миротворцев.

Российский рынок систем управления и обработки данных ожидает полного импортозамещения в 2025 году. Участники рынка уточняют, что рост рынка подстегнут и сугубо технологические факторы — в частности, связанные с внедрением искусственного интеллекта.

Американский банк JPMorgan прекратил корреспондентские отношения с Россельхозбанком по собственной инициативе. Об этом сообщил глава Бюро по координации санкций Госдепа Джеймс О'Брайен, отметив, что решение было принято вопреки пожеланиям администрации президента США Джо Байдена.

Как стало известно «Ъ», Главное военное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела о хищении 45 га земель Минобороны в Новой Москве и Подмосковье.

Спасатели обнаружили тела женщины и ребенка под завалами дома в Балашихе Московской области, где 20 сентября взорвался газ. По последним данным МЧС, в результате взрыва погибли семь человек, ранены 20. Поисковые работы и разбор завалов завершены.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».