Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два БПЛА попытались атаковать объекты ТЭК в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в ночь на 21 сентября над территорией региона были обезврежены два беспилотника, попытавшиеся атаковать объекты топливно-энергического комплекса. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Минобороны РФ сообщало, что в Орловской области был сбит один БПЛА.

«Сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем»,— написал господин Клычков в Telegram-канале.

В ночь на 21 сентября, согласно сообщению военного ведомства, 19 БПЛА самолетного типа были сбиты над акваторией Черного моря и Крымом. Еще по одному беспилотнику было обезврежено в Белгородской и Курской областях.

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...