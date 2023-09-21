Два БПЛА попытались атаковать объекты ТЭК в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в ночь на 21 сентября над территорией региона были обезврежены два беспилотника, попытавшиеся атаковать объекты топливно-энергического комплекса. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Минобороны РФ сообщало, что в Орловской области был сбит один БПЛА.

«Сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем»,— написал господин Клычков в Telegram-канале.

В ночь на 21 сентября, согласно сообщению военного ведомства, 19 БПЛА самолетного типа были сбиты над акваторией Черного моря и Крымом. Еще по одному беспилотнику было обезврежено в Белгородской и Курской областях.

Лусине Баласян