Спасатели завершили поисковые работы после взрыва газа в доме в Балашихе

Сотрудники МЧС завершили поисковые работы и разбор завалов дома в Балашихе Московской области, где 20 сентября взорвался газ. По последним данным ведомства, погибли семь человек, ранены 20: восемь госпитализированы, 12 от госпитализации отказались.

«С места ЧС вывезено 226 куб. м мусора, разобрано 100% завалов»,— сообщили в МЧС РФ.

К ночи 21 сентября спасатели обнаружили под завалами дома тела женщины и ребенка. В результате взрыва газа обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах, было повреждено не менее десяти квартир.

При повторном обрушении под завалами оказались шестеро сотрудников МЧС, из них двое погибли. СКР возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Газа хватило на три этажа».

Лусине Баласян