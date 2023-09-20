Главные новости за 20 сентября. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов

Бомбардировщик Су-34 разбился в Воронежской области, экипаж выжил.
В ходе обстрела на белгородской трассе погиб один мужчина и ранен еще один.
Строительство высокоскоростной железной дороги Москва — Воронеж — Адлер оценили в 3,2 трлн рублей.
В Курской области хотят отремонтировать более 200 км дорог за 4,4 млрд рублей.
Экс-депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич избран сенатором.
Замглавы «Тамбовавтодора» попал под домашний арест за превышение полномочий.
В Липецке задержали «теневых банкиров» с оборотом 1,2 млрд рублей.
Отменен приговор за мошенничество экс-гендиректору футбольного клуба «Тамбов».
Тамбовский «Завком» наладит производство емкостей за 200 млн рублей.
Обвинение просит отправить бывшего зампреда гордумы Воронежа Пинигина в колонию.