Главные новости за 20 сентября. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов

Бомбардировщик Су-34 разбился в Воронежской области, экипаж выжил.

В ходе обстрела на белгородской трассе погиб один мужчина и ранен еще один.

Строительство высокоскоростной железной дороги Москва — Воронеж — Адлер оценили в 3,2 трлн рублей.

В Курской области хотят отремонтировать более 200 км дорог за 4,4 млрд рублей.

Экс-депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич избран сенатором.

Замглавы «Тамбовавтодора» попал под домашний арест за превышение полномочий.

В Липецке задержали «теневых банкиров» с оборотом 1,2 млрд рублей.

Отменен приговор за мошенничество экс-гендиректору футбольного клуба «Тамбов».

Тамбовский «Завком» наладит производство емкостей за 200 млн рублей.

Обвинение просит отправить бывшего зампреда гордумы Воронежа Пинигина в колонию.