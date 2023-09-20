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В ходе обстрела на белгородской трассе погиб один мужчина и ранен еще один

При повторном обстреле села Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области погиб мужчина, проезжавший на автомобиле по трассе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, еще один мужчина пострадал: «Он также двигался по трассе в момент обстрела. У пострадавшего осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей».

Бригада скорой помощи сейчас доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода.

В результате обстрела повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.

При первом сегодняшнем обстреле Максимовки в результате прямого попадания в жилой дом была ранена женщина. Она получила контузию, но от госпитализации отказалась.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье 20 сентября в связи с вводом войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Олег Мухин

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