Замглавы «Тамбовавтодора» попал под домашний арест за превышение полномочий

Ленинский райсуд Тамбова по ходатайству регионального управления Следственного комитета России (СКР) отправил на два месяца под домашний арест заместителя директора ТОГКУ «Тамбовавтодор» Олега Назарова, следует из сообщения СКР. Мужчину, как рассказывал «Ъ-Черноземье», подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Следствие считает, что замдиректора «Тамбовавтодора», являясь председателем комиссии по осуществлению закупок, совершил выходящие за пределы его должностных полномочий действия в интересах конкретной фирмы (ее название не раскрывается).

Минувшим летом на конкурсе за право ремонта и содержания дорог более чем на 6 млрд руб. эта фирма выиграла меньшее количество лотов, после чего по указанию подозреваемого в антимонопольный орган были поданы заявления о необходимости проведения новых видов дорожных работ.

«По результатам рассмотрения заявок результаты конкурса по лотам, которые выиграли иные дорожно-строительные фирмы, были отменены, что негативно сказалось на их финансовом состоянии и деловой репутации, а также повлекло срыв реализации государственной программы в сфере ремонта и строительства дорог», — сказано в сообщении СКР.

Уголовное дело в отношении топ-менеджера «Тамбовавтодора», как сообщалось ранее, было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Незаконная деятельность замглавы организации выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России, уточняется в пресс-релизе СКР. Следователи устанавливают все обстоятельства должностного преступления.

Сергей Толмачев

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