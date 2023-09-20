Строительство высокоскоростной железной дороги Москва — Воронеж — Адлер оценили в 3,2 трлн рублей

Правительство РФ оценило строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер в 3,2 трлн руб. Такие расчеты содержатся в презентации стратегии развития инфраструктуры до 2030 года, с которой удалось ознакомиться «Ъ». Протяженность железной дороги может составить 1,4 тыс. км.

Согласно документу, строительство проходящей через Воронеж ВСМ позволит сократить время в пути между конечными точками в три раза — до 7 часов 50 минут. Пассажиропоток должен составить 17,2 млн человек в год.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков со ссылкой на исследования говорит, что ВСМ могут конкурировать с авиацией на интервалах до 5-5,5 часов. По его мнению, пассажирам будет выгодно добираться с помощью этой железной дороги до Ростовской агломерации, а там пересаживаться на самолет.

Воронежские власти упоминали о планах по строительству ВСМ Москва — Воронеж — Адлер еще десять лет назад. Планировалось, что она будет проходить на территории региона по левому берегу реки Дон с заходом в облцентр. При этом строительство основной станции предлагалось на площадке, ранее запланированной под вокзал «Воронеж-3» (в районе улицы Остужева у трассы М-4 «Дон»).

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