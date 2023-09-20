В Липецке задержали «теневых банкиров» с оборотом 1,2 млрд рублей

Сотрудники УМВД по Липецкой области вместе с коллегами из регионального УФСБ задержали пятерых мужчин и трех женщин, которые занимались нелегальными переводами и инкассацией денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Соучастники, имена которых не раскрываются, использовали расчетные счета «не менее» 35 организаций, открытые в 18 банках. Операции велись от имени и юридических, и физических лиц. «Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб»,— говорится в сообщении.

С 2020 по 2023 год соучастники произвели банковские операции на сумму более 1,2 млрд руб. Размер незаконного дохода, по предварительным данным, превысил 168 млн руб.

УМВД по Липецкой области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной группой с извлечением особо крупного дохода (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты документы, расследование продолжается.

Как ранее задерживали «теневых банкиров» в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин