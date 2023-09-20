Бомбардировщик Су-34 разбился в Воронежской области, экипаж выжил

Бомбардировщик Су-34 «потерпел аварию» в Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Оба члена экипажа катапультировались. Угрозы их здоровью нет, рассказали в военном ведомстве. По данным СМИ, самолет упал возле поселка Колодезного Каширского района.

Позднее в Минобороны уточнили, что крушение бомбардировщика произошло около 10:00 мск. Самолет разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полета, боекомплекта на борту не было.

«Самолет упал вдали от населенных пунктов. На земле разрушений нет»,— подчеркнули в военном ведомстве.

Вероятной причиной аварии в Минобороны назвали «техническую неисправность».

Олег Мухин