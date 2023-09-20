Экс-депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич избран сенатором

Депутаты Херсонской облдумы единогласно избрали сенатором от законодательной власти региона бывшего воронежского парламентария Игоря Кастюкевича, сообщает избирательная комиссия Херсонской области. Накануне были досрочно прекращены его полномочия на посту замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Кастюкевич в своем Telegram-канале заявил, что избрание сенатором — «новый вызов, на который последует полноценный ответ в виде интенсивной работы и, несомненно, отличного результата». Он заметил, что «Единая Россия» получила «квалифицированное большинство» в Херсонской облдуме — 28 мандатов.

Господин Кастюкевич с 2017 года руководил движением «Молодежка ОНФ». В 2021-м избрался в Госдуму от Воронежской области.

Алина Морозова

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