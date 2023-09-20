Тамбовский «Завком» наладит производство емкостей за 200 млн рублей

Одно из крупнейших предприятий Тамбовской области в сфере машиностроения — АО «Завком» — построит в регионе цех по производству емкостного оборудования и купит «универсальные» машины для испытаний. Для этого Сбербанк открыл заводу льготную кредитную линию на 200 млн руб. Об этом губернатор Максим Егоров сообщил в своем Telegram-канале.

АО «Завком» («Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н.С. Артемова»), по собственным данным, было основано более 90 лет назад. Производит промышленное емкостное, теплообменное, резервуарное, реакторное, колонное оборудование, а также изделия для атомной энергетики и научно-исследовательских целей из коррозионностойких и углеродистых сталей, алюминия, биметалла, титана и его сплавов.

По данным Rusprofile.ru, генеральным директором компании с 2013 года является Сергей Булах. Актуальные учредители не раскрываются, однако известно, что с конца 2014 года по середину 2021-го АО контролировали областные власти. В 2022 году выручка предприятия выросла с 2,8 до 3,7 млрд руб., чистая прибыль снизилась с 59 до 13 млн руб.

О планах по строительству в Тамбовской области завода нефтехимического машиностроения за 1,5–2 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте