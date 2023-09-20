Путин: отменяющие русскую культуру обкрадывают сами себя

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас отечественные артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией и попытками отменить русскую культуру. Те, кто стремится это делать, обкрадывают сами себя, считает президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время заседания попечительского совета Мариинского театра в Санкт-Петербурге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин во время заседания попечительского совета Мариинского театра в Санкт-Петербурге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас такая поддержка по-особому важна: русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной, достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками "отменить" и нашу историю, музыку, балет, театр, литературу, живопись, наши достижения в этой сфере. Очевидно, что те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя»,— сказал Владимир Путин на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра (цитата по сайту Кремля).

Ранее Владимир Путин неоднократно утверждал, что на Западе в настоящее время процветают «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в шаблоны. По его словам, в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм. При этом против отмены русской культуры выступают некоторые европейские политические деятели. Среди них — президент Италии Серджо Маттарелла и глава Минкультуры Германии Клаудия Рот.

В то же время в России также периодически отменяют показ фильмов и спектаклей западных авторов. Например, в апреле Александринский театр отменил показы постановки «Сирано де Бержерак» по пьесе французского драматурга Эдмона Ростана. Ранее один из зрителей подал на спектакль жалобу о дискредитации вооруженных сил.

Эрдни Кагалтынов