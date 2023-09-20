Путин: отменяющие русскую культуру обкрадывают сами себя

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас отечественные артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией и попытками отменить русскую культуру. Те, кто стремится это делать, обкрадывают сами себя, считает президент.
Владимир Путин во время заседания попечительского совета Мариинского театра в Санкт-Петербурге
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Сейчас такая поддержка по-особому важна: русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной, достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками "отменить" и нашу историю, музыку, балет, театр, литературу, живопись, наши достижения в этой сфере. Очевидно, что те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя»,— сказал Владимир Путин на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра (цитата по сайту Кремля).
Ранее Владимир Путин неоднократно утверждал, что на Западе в настоящее время процветают «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в шаблоны. По его словам, в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм. При этом против отмены русской культуры выступают некоторые европейские политические деятели. Среди них — президент Италии Серджо Маттарелла и глава Минкультуры Германии Клаудия Рот.
В то же время в России также периодически отменяют показ фильмов и спектаклей западных авторов. Например, в апреле Александринский театр отменил показы постановки «Сирано де Бержерак» по пьесе французского драматурга Эдмона Ростана. Ранее один из зрителей подал на спектакль жалобу о дискредитации вооруженных сил.