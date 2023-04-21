Президент Италии назвал ошибкой отмену русской культуры

Президент Италии Серджо Маттарелла назвал отмену русской культуры ошибочным жестом. Попытки задним числом заклеймить ее произведения, ставшие полноценной частью западной истории, уже успели раскритиковать самые заметные западные интеллектуалы, добавил господин Маттарелла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть известный афоризм Теренция из латинской комедии "Самоистязатель", в котором говорится: "Homo sum, humani nihil a me alienum puto" ("Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо"). Отношение к культуре, созданной самыми разными людьми, может характеризоваться исключительно открытостью и любознательностью, проявляться в познании и сравнении. От этого идет прогресс — не от отказа и не от отмены»,— сказал итальянский президент в интервью газете Corriere della Sera.

В октябре 2022 президент России Владимир Путин, выступая на «Валдае», подчеркнул, что даже во время Холодной войны никому не приходило в голову отрицать культуру своих оппонентов. До этого, летом 2022 года, против бойкота русской культуры выступила глава Минкультуры Германии Клаудия Рот.

Подробнее об «отмене» деятелей российской культуры — в колонке Михаила Гуревича на «Ъ FM» «По просьбам трудящихся».

Григорий Лейба