Правосудие на первую четверть

На этой неделе заработают федеральные суды на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Такое решение принял во вторник Верховный суд России. Судебная система новых регионов укомплектована пока только на четверть, но процессу их интеграции это не помеха, уверены в высшей судебной инстанции. Инициативу Верховного суда поддержали Минюст и Генпрокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пленум Верховного суда (ВС) во вторник определил 21 сентября как день начала деятельности федеральных судов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Напомним, что до сих пор правосудие в новых регионах осуществляют суды, действовавшие там в момент их принятия в состав РФ, а переходный период, в течение которого должны быть завершены все интеграционные процессы, продлится до 1 января 2026 года. По закону именно ВС РФ должен определить, когда созданные уже по российским правилам суды начнут действовать в каждом субъекте. Месяц назад, принимая из рук президента орден Андрея Первозванного, председатель ВС Вячеслав Лебедев доложил, что о начале работы ряда судов в новых регионах будет объявлено в сентябре, и свое обещание сдержал. Чтобы обеспечить переход, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) «отошла от своей привычной работы в графике и работает по мере поступления заявлений, чтобы ни в коем случае не затягивалась процедура назначения», указал господин Лебедев.

Действительно, с мая, когда начался отбор судей в новые регионы, и до конца августа ВККС, согласно опубликованным на ее сайте данным, рассмотрела почти 600 запросов от кандидатов и дала рекомендации к назначению 436 из них. В начале сентября объявлено о наличии еще 404 судейских вакансий в новых регионах, документы от желающих их занять будут принимать до 9 октября. Законом установлен специальный порядок отбора кандидатов в первоначальные составы судов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: действовавшие на момент присоединения судьи получают преимущественное право на замещение собственных должностей — конечно, при условии, что они соответствуют установленным требованиям.

Несмотря на столь массовый призыв, суды новых регионов пока укомплектованы только на четверть от штатной численности, которая составляет 1115 человек. Как сообщил на заседании пленума первый зампред ВС Петр Серков, в четырех регионах назначены 258 судей, а назначения еще 152 кандидатов ожидают «в ближайшее время». Впрочем, отметил господин Серков, законом не установлены какие-либо требования к соотношению штатной и реальной численности. Самый многочисленный судейский корпус пока в ЛНР, где назначены уже 125 судей, самый малочисленный — в Херсонской области (10). Представители Генпрокуратуры и Минюста заявили, что поддерживают решение ВС. «Принятие пленумом ВС решений о начале деятельности федеральных судов на территории четырех новых субъектов позволит обеспечить доступ к правосудию и в полной мере интегрировать регионы в единое правовое пространство страны»,— подчеркнул заместитель генпрокурора Игорь Ткачев.

Собеседник “Ъ” в аппарате ВС уверен, что на нынешнем этапе суды, даже в неполном составе, вполне способны справиться с текущей нагрузкой,— в текущих условиях она не слишком велика, объясняет он.

Согласно федеральным законам о создании судов в новых регионах, дела и жалобы, которые действовавшие до сих пор инстанции приняли к производству, но не успели рассмотреть, должны быть переданы для рассмотрения новыми судами с учетом их территориальной и предметной подсудности. Если такие дела попадают к тем же судьям, что рассматривали их до передачи, то судебное производство продолжается с той стадии, на которой оно было прервано. Если же хотя бы один из прошлых судей не может участвовать в процессе, то должен быть сформирован новый состав суда и рассмотрение начнется с самого начала. Кроме того, закон устанавливает особый порядок применения УК и УПК на новых территориях: в частности, преступность и наказуемость деяний, совершенных до 30 сентября 2022 года (дата присоединения к России), определяется на основании российского УК. Однако такие действия могут и не признаваться преступными, если суд решит, что они были направлены на защиту интересов Российской Федерации или самих этих регионов.

Анастасия Корня