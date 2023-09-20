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«Булат» китайской закалки

Структура «Ростелекома» заказывает базовые станции в КНР

Разработчик телекоммуникационного оборудования «Булат» (51% у «Ростелекома») задекларировал ввоз в РФ базовых станций связи, выпущенных китайской Hytes Communications. Они поставляются в том числе под торговой маркой «Булат». «Ростелеком» получил одобрение Роспотребнадзора на установку этого оборудования в селах в рамках программы устранения цифрового неравенства. Эксперты полагают, что Hytes Communications может быть не только поставщиком, но и технологическим партнером «Булата».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии (его ведет Росаккредитация) данные о том, что ООО «Булат» (на 51% принадлежит «Ростелекому» через «Коммит Кэпитал», 38% — у «Элвиса», 11% — у «Кьютека») 13 сентября задекларировало ввоз в РФ базовых станций (БС), произведенных китайской Hytes Communications Company Limited. Речь идет о модели BS-1800HWSW. Объем партии не указан, декларация действует до 13 сентября 2028 года.

В карточке сертификата производственной площадкой названо предприятие, находящееся в китайском городе Дунгуань. Судя по данным Единого реестра нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров, нотификация на ввоз в ЕАЭС базовой станции марки «Булат» модели BS-1800HWSW выдана 13 июля.

Исходя из информации реестра санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию (его ведет Роспотребнадзор), в период с мая по сентябрь ведомство выдало 512 санитарно-эпидемиологических заключений на размещение передающих радиотехнических объектов, владельцем которых указан «Ростелеком». В графе «Технические характеристики передающего оборудования» значится все та же BS-1800HWSW. Заключения выданы на установку оборудования в деревнях и селах.

«Ростелеком» выступает оператором госпрограммы устранения цифрового неравенства, принятой в 2014 году. Тогда «Ростелеком» и Россвязь подписали десятилетний контракт. Программа предполагает организацию услуг связи в населенных пунктах, где проживает 250–500 человек. Средства поступают из фонда универсальных услуг связи, он формируется из неналоговых ежеквартальных отчислений операторов связи (1,2% выручки от услуг связи). В Минцифры отказались уточнить поступления в фонд по итогам 2022 года.

Согласно «дорожной карте» «Современные и перспективные сети мобильной связи», «Булат» вместе с «Новыми технологическими решениями» (НТР) реализует проект по разработке БС для малых населенных пунктов, опытная партия должна быть выпущена в июне 2025 года (см. “Ъ” от 11 ноября 2022 года). В НТР “Ъ” пояснили, что отвечают за разработку софта: «Первый релиз программного обеспечения запланирован на декабрь 2023 года. Разработка аппаратной части базовой станции не входит в круг задач компании».

Российские операторы связи после начала военных действий на Украине и появления ограничений, осложнивших закупку и поддержку оборудования Huawei, Ericsson и Nokia, стали тестировать базовые станции китайских производителей третьего эшелона. Эксперты говорили, что это может увеличить затраты на ремонт и обслуживание оборудования (“Ъ” от 8 сентября). В «Ростелекоме», Минцифры отказались от комментариев, в «Булате» не ответили.

По всей видимости, «Булат» «изучает доступные решения и оценивает возможность китайского партнера», полагает собеседник “Ъ” на рынке: «Этот можно рассматривать как этап подготовки к локализации производства в РФ». С другой стороны, уточняет он, использование китайского оборудования в долгосрочной перспективе «создает риски зависимости».

Собеседник “Ъ” в одном из операторов связи считает, что взаимодействие Hytes Communications Company Limited и «Булата» не ограничивается поставками оборудования: «Похоже "Булат" намерен выпускать в Китае оборудование, разработанное в РФ». Источник “Ъ” на IT-рынке полагает, что БС из КНР могли потребоваться «Булату» для испытания своих разработок: «Компания может использовать компонент чужой станции, чтобы протестировать, как софт и модули для БС работают в полной сборке».

Никита Королев

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