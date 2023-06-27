Льготы низкой частоты

Операторов связи освободят от платы за частоты в регионах, где они построят до четырех базовых станций в квартал в отдаленных поселениях с населением до 1 тыс. человек. Такое решение принято Госкомиссией по радиочастотам (ГКРЧ) весной в закрытом режиме и должно начать действовать уже в третьем квартале. Но Роскомнадзор и Минцифры до сих пор не могут согласовать критерии покрытия поселений. Если эти льготы начнут действовать, бюджет недополучит миллиарды рублей платы за частоты, поэтому процесс затягивается, считают собеседники “Ъ”.

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В соответствии с решением ГКРЧ операторов связи могут освободить от платы за частоты в регионах, где они покроют сетями связи труднодоступные и малочисленные населенные пункты, рассказали “Ъ” источники на рынке. Решение, уточнили они, было принято в закрытом режиме на прошедшем заседании ГКРЧ от 24 апреля. Из опубликованного на сайте Минцифры протокола следует, что несколько решений ГКРЧ действительно были закрыты для служебного пользования.

О том, что Минцифры может освободить от платы за частоты операторов, которые строят инфраструктуру в труднодоступных населенных пунктах, еще в июне 2021 года говорил замдиректора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике министерства Юрий Зарубин.

Предполагается, что операторы смогут получить скидку за использование спектра, если они будут готовы устанавливать до четырех базовых станций (БС) в квартал в населенных пунктах до 1 тыс. человек, подтвердили “Ъ” в Минцифры: «В каждом регионе своя квота на количество БС от одного оператора. При этом БС должны иметь возможность обслуживать абонентов других операторов. Предварительно определено 52 региона». В МТС, «МегаФоне», «Вымпелкоме», Tele2 отказались от комментариев.

Решение должно вступить в силу уже с третьего квартала, но процесс тормозит Роскомнадзор, который до сих пор не выработал критерии населенных пунктов, покрытие которых сетями связи позволит операторам получить льготу, утверждает собеседник “Ъ” среди операторов связи: «Кроме того, нет понимания, сколько конкретно БС необходимо построить, какую территорию они должны покрывать. Также есть вопрос, кто будет подтверждать, что базовая станция является уникальной для конкретного населенного пункта».

Планы по установке БС, согласованные с администрациями регионов, операторы передали в Минцифры еще в апреле, но они до сих пор не утверждены.

Минцифры обсудило тему с разными сторонами, но не получило единого отклика на выбор подхода, добавляет другой собеседник “Ъ”: «Кроме того, краеугольный камень — необходимость проведения неких исследований для получения скидки, на старте они были в зоне ответственности министерства, но потом эту задачку переложили на операторов. Последние в недоумении — что и как именно исследовать и при этом избежать претензий в будущем».

Крупнейший в РФ проект по строительству телеком-инфраструктуры (устранения цифрового неравенства) в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах реализует с 2014 года «Ростелеком». Исходно он предполагал прокладку ВОЛС и установку точек доступа в интернет Wi-Fi в поселениях с населением 250–500 человек. Вторая часть проекта, стартовавшая с 2021 года, расширяет перечень пунктов за счет поселений от 100 человек, к проекту добавилась организация доступа к услугам мобильной связи в поселениях, где ее не было.

Если предложенная льгота будет активно применяться, бюджет недополучит значительные суммы платы за частоты, считает собеседник “Ъ” на рынке: «Предполагалось, что при соблюдении условий операторы смогут получить до 100% скидку платы за частоты в регионе. Речь фактически может идти об экономии в миллиарды рублей для каждой компании, участвующей в проекте».

Один из источников “Ъ” допускает, что именно поэтому «Роскомнадзор тормозит процесс». «Именно регулятор должен будет подтверждать прием строительства»,— подчеркнул собеседник “Ъ”.

В Роскомнадзоре “Ъ” не ответили.

Однако полной ясности по поводу преимуществ проекта нет и у самих участников рынка. Операторы испытывают проблемы с поставками оборудования, отмечает собеседник “Ъ” из числа профильных аналитиков: «Параллельный импорт налажен, но проблема в том, что никто из поставщиков сейчас не дает гарантий того, что вендор обеспечит корректную работу софта». Поэтому, добавляет он, перед компаниями стоит дилемма — обратиться за льготой при строительстве сети в малонаселенном регионе, где сеть, по сути, не будет окупаться, или строить базовые станции в крупных городах, где трафик растет и спрос на услуги высокий.

Юлия Тишина