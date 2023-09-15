Москва не услышит «Ленинград»

Концерт группы «Ленинград» в «Лужниках» отменили без объяснения причин. Информация об этом появилась на сайте агрегатора по продаже билетов «Кассир.ру» за несколько дней до его проведения. Мероприятие должно было состояться 16 сентября, однако письма об отмене начали приходить большинству покупателей только накануне. Как выяснил “Ъ FM”, некоторые фанаты в этот момент уже были на пути в столицу. Сергей Шнуров и другие участники группы ситуацию никак не прокомментировали. Что об этом известно? И почему стадионный концерт могли отменить в последний момент? Расскажет Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Билеты на концерт «Ленинграда» в «Лужниках» пропали из продажи в конце августа, но сообщений о его отмене тогда не было.

Однако преданные фанаты почувствовали что-то неладное, ведь в прошлом году билеты можно было купить и за день до шоу, рассказал “Ъ FM” москвич Владислав:

«Сначала я не придал этому никакого значения. Потом начали появляться какие-то мнимые сайты, где писали о том, что возможен перенос. Я позвонил в сервис "Кассир.ру", и там подтвердили, что продажа билетов приостановлена организаторами, возможно, дата проведения концерта изменится, и нужно ждать информацию.

Получается, что, начиная с 25 августа, просто все молчали и ссылались на организаторов».

В сервисе «Кассир.ру» причину отмены концерта не называют. Агрегатор начал оформлять возврат, но это не быстро. Заявления собирают аж до 30 ноября, а когда деньги поступят на счет, и вовсе неясно.

Помимо стоимости билета, у фанатов возникли и другие расходы. Например, житель Санкт-Петербурга Александр потратился на дорогу до столицы и обратно:

«Мой друг в этом очень подкован и будет по судам их таскать. Два билета на концерт нам обошлись в 14,2 тыс. руб., плюс 2,5 тыс. руб. на одного человека — за трансфер в Москву на поезде и 2 тыс. руб. — на самолете обратно.

Мы отправили заявление, но у нас невозвратные билеты на рейс. Мы в столицу, конечно, поедем, погуляем, но без концерта "Ленинграда"».

Александру еще повезло, потому что он получил уведомление от организатора. Некоторым поклонникам, как убедился “Ъ FM”, письма не дошли, и они узнали о ситуации из соцсетей.

Хорошая новость в том, что они могут претендовать на полную компенсацию затрат, отмечает старший юрист фирмы Kosenkov & Suvorov Василии Хохлов:

«Сюда могут быть включены сервисные сборы, которые покупатель понес, в частности, при оплате билетов на транспорт, которые он не может по условиям договора вернуть. Здесь важно иметь доказательства — документ, подтверждающий оплату, должны быть непосредственно маршрутные квитанции.

Необходимо обращаться с претензией в адрес организатора. Таких дел достаточно много, и большинство исков удовлетворяют в пользу потребителей».

Официально о том, почему шоу не состоится, ничего не известно. Публично выступил только сервис «Кассир.ру», и то использовав обтекаемую формулировку «по причинам, не зависящим от организатора».

Профессионалы отрасли теряются в догадках. Музыкальный продюсер Илья Островский выдвинул несколько версий:

«Отмены мероприятия в самый последний момент могут случаться в результате какого-то внутреннего конфликта, который происходит в музыкальном коллективе. Могут быть и некие форс-мажорные обстоятельства вроде болезни артиста, но обычно это анонсируется публично.

Говорить, что какие-то технические неполадки не позволили провести концерт, едва ли возможно, потому что любой аппаратуре можно найти замену. Теоретически это может быть, конечно, какой-то финансовый конфликт, который возник между организатором мероприятия и артистом».

Вместе с тем это уже не первый подобный инцидент. Летом 2023-го концерт группы «Ленинград» отменили в Минске. О причинах также ничего не сообщалось, но фанатов хотя бы предупредили за две недели.

Еще раньше Сергей Шнуров жаловался, что не может организовать концерт в родном Санкт-Петербурге и объяснял это конфликтом с губернатором Александром Бегловым. Правда, с тех пор прошел уже год.

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Яна Загоровская