Главные новости к утру 19 сентября

Министерство финансов США сообщило, что совокупный государственный долг страны впервые в истории превысил отметку в $33 трлн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что военные действия на Украине закончатся еще нескоро. По его мнению, несмотря на все усилия по мирному урегулированию вооруженного конфликта, он в любом случае «продлится довольно долго».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские вооруженные силы сумели достичь прогресса в ходе контрнаступления.

Эксперты фонда «Росконгресс» полагают, что курс доллара во втором квартале 2024 года может вырасти до 110 руб. в случае сохранения текущей денежно-кредитной политики в России. Об этом говорится в докладе фонда «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?».

Один из крупнейших игроков фармацевтического рынка РФ — «Фармстандарт» Виктора Харитонина — и связанные с ним компании пытаются включиться в процесс банкротства одного из крупных фармдистрибуторов «Профитмеда», требуя с него 2,6 млрд руб.

Посольство Франции в России сообщило, что страна не собирается вслед за рядом других европейских государств вводить запрет на въезд машин с российскими номерами. В диппредставительстве отметили, что подобный вариант даже не рассматривается.

Среди всех поставщиков в ЕС российские экспортеры по завершении переходного периода внедрения трансграничного углеродного регулирования столкнутся с наибольшей дополнительной финансовой нагрузкой, следует из исследования компании Kept. Это произойдет несмотря на то, что поставки продукции из РФ, попадающей под действие механизма, в 2022 году сократились более чем на 40%.

В Подмосковье начался суд по делу Андрея Сахарова, гендиректора российского подразделения международной компании Chiron Group — «Широн Рус». Его обвиняют в мошенническом хищении средств Корпорации тактического ракетного вооружения при поставке ей станка за 83,7 млн руб.

«Яндекс» через суд добивается отмены охраны в РФ бренда Ultima, принадлежащего швейцарскому оператору элитного жилья.

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