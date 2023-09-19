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Коммерсантъ FM
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У российского экспорта длинный углеродный след

Сокращение поставок в ЕС не избавит бизнес от пограничного налога

Среди всех поставщиков в страны Евросоюза российские экспортеры по завершении переходного периода внедрения трансграничного углеродного регулирования (ТУР) столкнутся с наибольшей дополнительной финансовой нагрузкой, следует из исследования компании Kept. Это произойдет несмотря на то, что поставки продукции из РФ, попадающей под действие механизма, в 2022 году сократились более чем на 40%. При сохранении экспорта на нынешнем уровне самый значительный объем платежей придется на поставщиков продукции черной металлургии и удобрений, подсчитали в Kept.

До 2026 года платежи за повышенный углеродный след российской продукции находятся на запасном пути

До 2026 года платежи за повышенный углеродный след российской продукции находятся на запасном пути

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До 2026 года платежи за повышенный углеродный след российской продукции находятся на запасном пути

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшая среднегодовая дополнительная финансовая нагрузка на экспортируемые в ЕС и Великобританию товары после вступления в силу механизма трансграничного углеродного регулирования придется на Россию, следует из исследования компании Kept. Для компаний РФ этот показатель в 2026–2035 годах может составить в среднем €4,86 млрд (диапазон — от €3,39 млрд до €6,33 млрд в зависимости от объема удельных выбросов для экспортируемой продукции). У китайских поставщиков сумма платежей по ТУР может составить €3,43 млрд, у индийских — €2,43 млрд, у бразильских — €1,64 млрд. Значительные объемы выплат также возникнут у экспортеров из Алжира и Египта.

Напомним, пока механизм пограничного налога на импорт утвержден только в странах ЕС — он стал ответом на диспропорцию в фискальной нагрузке между внутренними производителями и импортерами (заметим, аналогичные инициативы возникают уже и в рамках ЕАЭС, активнее других стран внедряет углеродное регулирование Казахстан). Полное внедрение механизма в ЕС рассчитано на 2026 год. С этого момента постепенно отменяются бесплатные квоты в рамках системы торговли квотами для секторов ТУР — импортеры должны будут приобретать сертификаты по биржевым ценам. Пока же с 1 октября 2023 года импортеры в ЕС начнут отчитываться об углеродном следе их продукции (во время переходного периода учитываются только прямые выбросы парниковых газов). Сейчас регулирование охватывает шесть позиций: цемент, железо и сталь, электроэнергия, алюминий, удобрения и водород.

Российские поставки продукции в ЕС, подпадающие под регулирование, существенно сократились в сравнении с предыдущими годами: при общем падении импорта таких товаров на 4% в прошлом году (и росте на 10% к 2019-му) российский экспорт в ЕС в физических объемах упал на 41% к прошлому и на 29% к 2019 году. Напротив, импорт из стран Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 80%, Азии — на 69%, Турции — на 25%, Индии — на 72%. Российские поставки алюминия и изделий из него сократились на 30%, электроэнергии — на 65%, минеральных удобрений — на 32%, продукции черной металлургии — на 28%. В результате доля России в суммарном импорте алюминия НС снизилась с 16% до 10%, электроэнергии — с 22% до 7%, удобрений — с 38% до 21%, железа и стали — с 20% до 14%.

Тем не менее в Kept прогнозируют, что, несмотря на падение объемов поставок, Россия сохранит статус значимого поставщика углеродоемких товаров в ЕС, чему будут способствовать «восстановление ключевых цепочек поставок и стабилизация спроса на углеродоемкую продукцию внутри ЕС». Наибольший объем платежей, как ожидается, придется на экспорт продукции черной металлургии и удобрений, в меньшей степени это затронет поставки алюминия.

Новая финансовая нагрузка будет зависеть от стоимости углерода на рынке ЕС и признания национальных систем торговли выбросами. Текущие оценки этой нагрузки на экспортируемые из РФ в ЕС и Великобританию товары уже практически вдвое превышают оценки конца 2021 года, замечают авторы. «Есть четкие реперные даты со стартом отчетности в рамках ТУР, даты применения фискального воздействия, однако ключевая неопределенность сохраняется — это объемы экспорта. В наш прогноз мы закладывали консервативный сценарий со стабилизацией российского экспорта»,— поясняет директор группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Евгений Тананайко.

Татьяна Едовина

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