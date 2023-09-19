Главные анонсы 19 сентября

В Госдуме пройдет первое пленарное заседание осенней сессии.

С 19 по 25 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Запланированы визиты и выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, президента Ирана Эбрахима Раиси, президента Чехии Петра Павела. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он выступит в ходе общеполитической дискуссии, которая пройдет 19-26 сентября, а также примет участие в ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. Запланирована также беседа с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

На авиабазе Рамштайн в Германии пройдет встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Участвуют около 50 стран. США представляет министр обороны Ллойд Остин.

Федеральный комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, на котором обсудит состояние экономики и примет решение о размере базовой ставки.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста корреспонденту московского бюро издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже.

В Болгарии в рамках общенациональной акции протеста против отмены запрета на импорт зерна из Украины протестующие фермеры отправятся к зданию кабмина в Софии.

В Туле состоится заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ.

В Ивановской области состоится церемония вступления Станислава Воскресенского в должность губернатора. В Красноярской крае — Михаила Котюкова. В Амурской области — Василия Орлова.

В Москве в 12:00 состоится церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным, скончавшимся 15 сентября на 62-м году жизни.

Мосгорсуд рассмотрит ходатайство столичного прокурора Сергея Савенкова о признании экстремистским движения «Новое Величие».

Суд в Москве огласит приговор гендиректору микрофинансовой компании (МФК) «Мани Фанни онлайн» Александру Шустову и учредителю Павлу Лосеву. Гособвинитель в ходе прений сторон попросил признать Шустова виновным по 143 эпизодам мошенничества и назначить путем частичного сложения наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Лосеву по 112 эпизодам – 13 лет колонии.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на законность взыскания с бенефициара обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина более 192 млрд руб. недоплаченных налогов и 100% подконтрольной ему группы компаний «Русь-Ойл».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведет предварительные слушания по иску ООО «Русхимальянс» к немецкому Deutsche Bank о взыскании более €238,6 млн.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) рассмотрит дело о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.

В Скопине (Рязанская область) в районном суде пройдет закрытое повторное рассмотрение дела Евгения Полищука об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, и Алексея Архипкина о заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

Конституционный суд Молдавии рассмотрит поправку в избирательный кодекс, запрещающую членам политформирований, признанных неконституционными, участвовать в выборах.

Верховный суд Белоруссии рассмотрит ходатайство Минюста страны о ликвидации Белорусской социал-демократической партии (Грамада).