В КНДР сообщили о возвращении Ким Чен Ына после визита в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся на родину после шестидневного визита в Россию, сообщает северокорейское издание «Нодон синмун» (является официальным изданием правящей в КНДР Трудовой партии).

Как пишет «Нодон синмун», поездка лидера Северной Кореи в РФ «открыла новую главу» в отношениях между Пхеньяном и Москвой. «Этот официальный визит доброй воли еще больше укрепляет традиционный дух добрососедского сотрудничества»,— отмечается в материале.

По данным «Нодон синмун», утром 18 сентября спецпоезд Ким Чен Ына проехал приграничную железнодорожную станцию Туманган. «Ким Чен Ын при этом тепло приветствовал людей по возвращении домой»,— подчеркивает газета.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. За время своего визита лидер КНДР также встретился с вице-премьером Денисом Мантуровым и осмотрел авиационные предприятия в Комсомольске-на-Амуре, а вместе с министром обороны Сергеем Шойгу — боевые самолеты и комплекс «Кинжал» во Владивостоке. О чем говорили господа Путин и Ким, неизвестно, однако власти Южной Кореи предположили, что речь шла о вооружениях, и публично пригрозила России санкциями. 17 сентября северокорейский лидер покинул РФ.

О реакции мирового сообщества на поездку лидера КНДР в Россию — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Александр Кислов