Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:04

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 сентября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

14:04. Российская система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу в Белгородском районе Белгородской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

12:21. Врио командующего войсками Западного военного округа ВС РФ (в него входят области Черноземья) Вадим Фурманов сообщил, что жители могут бесплатно отправлять посылки весом до 10 кг в зону спецоперации. Об этом договорились правительство РФ и «Почта России», чтобы «поддержать участников специальной военной операции, поднять их боевой дух и сохранить связь с близкими». Число посылок, которое может оформить один отправитель, не ограничено.

11:36. Школьники Ивнянского района Белгородской области отправили бойцам СВО более 1 тыс. писем, сообщило правительство региона.

10:05. В понедельник, 18 сентября, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 92 снарядов. Пострадавших нет, есть разрушения в двух населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

00:30. В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала российская система ПВО. На подлете к городу сбиты «три воздушние цели», сообщил губернатор.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 сентября

Читать далее

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...