Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 сентября

14:04. Российская система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу в Белгородском районе Белгородской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

12:21. Врио командующего войсками Западного военного округа ВС РФ (в него входят области Черноземья) Вадим Фурманов сообщил, что жители могут бесплатно отправлять посылки весом до 10 кг в зону спецоперации. Об этом договорились правительство РФ и «Почта России», чтобы «поддержать участников специальной военной операции, поднять их боевой дух и сохранить связь с близкими». Число посылок, которое может оформить один отправитель, не ограничено.

11:36. Школьники Ивнянского района Белгородской области отправили бойцам СВО более 1 тыс. писем, сообщило правительство региона.

10:05. В понедельник, 18 сентября, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 92 снарядов. Пострадавших нет, есть разрушения в двух населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

00:30. В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала российская система ПВО. На подлете к городу сбиты «три воздушние цели», сообщил губернатор.