В школах установили мемориальные доски еще нескольким погибшим военным из Черноземья

Из заявлений представителей местных властей во время церемоний открытия мемориальных досок за последние дни стало известно о гибели во время спецоперации на Украине еще нескольких военнослужащих из Черноземья, о смерти которых не сообщалось ранее публично.

В администрации Эртильского района Воронежской области сообщили, что 18 сентября в Большедобринской школе открыли доску в честь местного жителя Игоря Якунина. Он «героически погиб в 2022 году», сообщил на церемонии глава района Иван Лесников, не уточняя обстоятельств произошедшего.

При этом господин Лесников, как сказано на официальной странице администрации района во «Вконтакте» сообщил, что «сегодня более двухсот наших земляков, молодых ребят находятся на службе, защищая свою Родину»: «Это большая честь для каждого нашего гражданина»

Еще три мемориальные доски, посвященные погибшим на Украине военнослужащим, открыли в Голубинской, Львовской и Шараповской школах Новооскольского городского округа Белгородской области. Об этом сообщает «Фонарь» со ссылкой на главу округа Андрея Гриднева. Доски посвящены Николаю Добаркину, Алексею Запорожцу и Павлу Жеребцову, которые учились в этих школах.

На одной из досок, в частности, сообщается, что ефрейтор Николай Добаркин, родившийся 2 декабря 1991 года погиб «при исполнении воинского долга» 2 августа 2023 года. Посмертно он награжден орденом Мужества.

Сергей Калашников

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