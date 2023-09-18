Главные новости за 18 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Мэр Краснодара Евгений Наумов раскритиковал компанию «Синара — ГТР Краснодар» за отставание от сроков строительства трамвайной ветки в западную часть города.

В пресс-службе компании сообщили, что темпы благоустройства на модернизируемом трамвайном узле на улице Московской будут максимально ускорены без потери их качества.

В Краснодаре отменили фейерверк в честь празднования 230-летия города. Ранее мэрия отменила праздничный концерт, приуроченный к юбилею кубанской столицы.

На территории мясокомбината АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в станице Выселки ввели карантин из-за обнаруженного в предубойном цехе заражения африканской чумой свиней.

Еще один природный пожар вспыхнул в Геленджике. За несколько часов его площадь выросла с 1000 кв. м до 12 га.

Сочи и Минск официально стали городами-побратимами. Соглашение об установлении дружественных отношений подписали председатель горисполкома белорусской столицы Владимир Кухарев и мэр российского курорта Алексей Копайгородский.

Интенсивность движения на автодорогах Краснодарского края в 2020–2023 годах увеличилась на 38%. Среднесуточная нагрузка на всех трассах превысила 192 тыс. автомобилей.

В Адыгее ООО «Молзавод "Новый"» приняло на работу 68 несовершеннолетних и нарушило их трудовые права.

Краснодарская компания «Строй Газ Инвест» выполнит первую очередь строительства системы снегообразования на курорте «Мамисон» в Северной Осетии. Стоимость проекта — 1,7 млрд руб.

Жителя Сочи признали виновным в совершении сексуализированного преступления в отношении его собственной малолетней дочери. За это преступление, а также за хранение наркотиков его приговорили к 25 годам лишения свободы.

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