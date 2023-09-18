Трафик на дорогах Краснодарского края за три года увеличился на 38%

Интенсивность движения на автодорогах, подведомственных ФКУ Упрдор «Черноморье», в 2020–2023 годах увеличилась на 38%. Среднесуточная нагрузка на всех трассах превысила 192 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба организации.

Больше всего трафик увеличился на подъезде к Майкопу — более чем на 87%. На трассе А-147 Джубга — Сочи рост составил 74%. Самой загруженной «самостоятельной» автодорогой начальник управления Виктор Вовк назвал трассу А-147, где по участку в районе Кудепсты с января по август включительно проехало 18 млн автомобилей, в районе Дагомыса — 9,4 мн.

Самый высокий трафик традиционно был замечен на 25-километровой трассе А-136, подъезд к Краснодару, которая по сути является продолжением М-4. На трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский трафик вырос на 67%, через поселок Тугургой проехало 10,4 млн автомобилей. На краснополянских направлениях трафик увеличился на 64%, через трассу А-290 Новороссийск — Керчь, на въезде в город Новороссийск проехало 10 млн машин.

«Сегодня почти двести тысяч автомобилей каждые сутки проезжают только по федеральным трассам, не считая региональные и местные дороги. Это огромная цифра. И конечно, дорожники предпринимают все возможные усилия для расширения и укрепления опорной сети»,— отметил Виктор Вовк.

Татьяна Ручкина

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