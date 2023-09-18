«Синара — ГТР Краснодар» ускорит строительство трамвайной линии после критики мэра

В «Синара — ГТР Краснодар» прокомментировали критику мэра Евгения Наумова за отставание от сроков строительства трамвайной ветки в западную часть города. В пресс-службе компании сообщили, что темпы благоустройства на модернизируемом трамвайном узле на улице Московской будут максимально ускорены без потери их качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

«"Синара — ГТР Краснодар" принимает на себя обязательства по ускорению сроков строительства, отдельные недочеты в ходе работ оперативно выявляются и устраняются. Полная модернизация трамвайного движения, безусловно, очень важна для городского благоустройства, и мы сделаем все возможное для улучшения транспортной ситуации в Краснодаре»,— отметили в компании.

Завершить работы подрядчик должен был к 1 сентября. Однако сроки сдвинулись на месяц. Теперь основные работы по благоустройству территории узла предприятие обещает завершить ко Дню города, 24 сентября. Сообщается, что полностью объект будет готов к 1 октября. Для высадки деревьев администрации Краснодара перечислено 1,8 млн руб. в качестве компенсационного озеленения. В «Синара — ГТР Краснодар» подчеркнули, что первый этап модернизации «фактически идет с опережением сроков», поскольку «по условиям концессионного соглашения, он должен завершиться в 2024 году».

Подрядчик сообщает, что к 1 сентября он выполнил основной объем работ. Так, на Московской были заменены 1,2 км рельсошпальной решетки и построены 200 м нового трамвайного пути (без полного закрытия движения трамваев через узел), установлены 12 стрелочных переводов. Компания также выполнила переустройство сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, установила более 1,4 км бордюров, оборудовала остановочные платформы, адаптированные для маломобильных граждан и провела другие работы.

Модернизация трамвайного узла на улице Московской с комплексным благоустройством прилегающей территории является первым этапом реализации концессионного соглашения. По нему до 2025 года компания должна построить ветку от Западного депо до «Немецкой деревни», до 2026-го — от ЖК «Немецкая деревня» до спорткомплекса «Баскет-Холл», до 2027-го — от «Баскет-Холла» до улицы Московской.

18 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов раскритиковал компанию «Синара — ГТР Краснодар» за отставание от сроков строительства трамвайной ветки в западную часть города. Он назвал отношение подрядчика к работе халатным и выразил надежду, что гендиректор компании его услышал.

Татьяна Ручкина

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