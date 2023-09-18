Адыгейский молзавод нарушил трудовые права 68 детей

В Адыгее ООО «Молзавод "Новый"» приняло на работу 68 несовершеннолетних и нарушило их трудовые права. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики, которая провела проверку по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Детям неправильно начислялась зарплата, при их трудоустройстве не проводился предварительный медицинский осмотр, а сведения о режиме рабочего времени и отдыха детей отсутствовали. Кроме того, на предприятии нарушались требования по продолжительности рабочего дня.

Прокурор внес руководителю завода представление об устранении нарушений, после рассмотрения которого пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Замгендиректора общества оштрафовали по ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах).

Подросткам пересчитали зарплату на общую сумму более 180 тыс. руб. Были заключены дополнительные соглашения, организовано проведение предварительного медосмотра детей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Молзавод "Новый"» зарегистрировано в 2008 году в поселке Новый Гиагинского района Адыгеи. Владельцем является Александр Купин. Компания занимается производством молочной продукции. В 2022 году выручка предприятия составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 158 млн руб.

Татьяна Ручкина

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