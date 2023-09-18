Сочи и Минск стали городами-побратимами

Сочи и Минск официально стали городами-побратимами. Соглашение об установлении дружественных отношений между городами в столице Беларуси подписали председатель горисполкома Владимир Кухарев и мэр российского курорта Алексей Копайгородский, сообщил последний в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

«Программный документ расширит и регламентирует основные направления сотрудничества. Это новый этап развития социального, экономического и культурного взаимообмена между нашими городами и странами»,— отметил Алексей Копайгородский.

Он подчеркнул, что для России и Белоруссии сейчас особо важно развивать экспорт и импортозамещение. В Краснодарском крае представлена продукция белорусского производства, а фермеры курорта предлагают локальные продукты в рамках флагманского проекта «Выбирай Сочинское». Также в городе строят соцобъекты, готовят к масштабному обновлению инфраструктуру. В рамках партнерских отношений стороны обсудили возможность привлечения специалистов стройкомплекса Белоруссии.

Делегация Краснодарского края приняла участие в заседании рабочей группы по сотрудничеству с руководителями кабмина Беларуси.

Татьяна Ручкина

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