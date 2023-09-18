В Краснодаре отменили салют на День города

В Краснодаре отменили фейерверк в честь празднования 230-летия города. Об этом сообщает портал 93.ру со ссылкой на мэрию. Причины отмены салюта не называются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В этом году в Краснодаре масштабных празднований и приглашенных звезд не будет. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщал и об отмене большого концерта на главной городской площади.

Празднование пройдет 23–24 августа. Мероприятия будут локальными во всех районах города.

Татьяна Ручкина

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