В Краснодаре отменили салют на День города

В Краснодаре отменили фейерверк в честь празднования 230-летия города. Об этом сообщает портал 93.ру со ссылкой на мэрию. Причины отмены салюта не называются.
Фото: loon.site
В этом году в Краснодаре масштабных празднований и приглашенных звезд не будет. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщал и об отмене большого концерта на главной городской площади.
Празднование пройдет 23–24 августа. Мероприятия будут локальными во всех районах города.
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