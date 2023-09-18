Жителя Сочи осудили на 25 лет за растление собственной дочери

Жителя Сочи признали виновным в совершении сексуализированного преступления в отношении его собственной малолетней дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Центральный районный суд Сочи установил, что в период с сентября 2017 по февраль 2020 года 50-летний мужчина неоднократно насиловал девочку, чем нанес ей тяжелую психологическую травму. В феврале 2020 года на фоне расстройства девочка выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого здания.

«Также подсудимый обвинялся в незаконном хранении метадона в значительном размере»,— говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «а» ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 228 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, доведение до самоубийства, незаконное хранение наркотиков). Слушание прошло в закрытом режиме. Мужчину признали виновным в совершенных деяниях и назначили ему наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима на срок 25 лет, с ограничением свободы в течение трех лет. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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