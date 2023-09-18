Краснодарская компания построит снегогенератор в Северной Осетии за 2 млрд рублей

Краснодарская компания «Строй Газ Инвест» выполнит первую очередь строительства системы снегообразования на курорте «Мамисон» в Северной Осетии стоимостью 1,7 млрд руб. Сведения об этом опубликованы на портале ЕИС в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Начало работ запланировано на текущий год, окончание на декабрь 2024 года.

Строительство первого этапа курорта «Мамисон» было согласовано в 2020 году. Проект предусматривает создание пассажирских канатных дорог, сноупарк с горнолыжными трассами и лыжные траволаторы. Стоимость создания курорта, по предварительным данным, составит 19 млрд руб.

По данным «Спарк-Интерфакс», компания «Строй Газ Инвест» была зарегистрирована в Краснодаре в 2008 году. Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями является основным видом деятельности предприятия. Фирма принадлежит Мустафе Абдуллаеву. По итогам 2022 года компания показала выручку объемом 737,9 млн руб., чистую прибыль — 126,3 млн руб.

Анастасия Донскова

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