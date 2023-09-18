Мэр Краснодара раскритиковал задержки в строительстве трамвайной ветки

Мэр Краснодара Евгений Наумов раскритиковал подрядчика — компанию «Синара — ГТР Краснодар» за отставание от сроков строительства трамвайной ветки в западную часть города. Об этом глава сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

«Честно, не понимаю такого халатного отношения к работе подрядчика — "Синара — ГТР Краснодар". Не услышал достойных объяснений, а оправданий быть не может»,— отметил Евгений Наумов.

Он подчеркнул, что нужно основательно менять подход к выполнению обязательств. По словам Евгения Наумова, развитие транспортной инфраструктуры является общей приоритетной задачей. Он выразил надежду, что гендиректор подрядной организации его услышал.

Речь идет о «нулевом» этапе реализации концессии в районе улицы Московской. К 1 сентября подрядчик должен был завершить благоустройство и укладку асфальта и плитки, сделать заезд на территорию КубГТУ со стороны ул. Московской и установить остановочные павильоны. Но уже сейчас срок сдвинут на месяц, подчеркнули в мэрии.

Татьяна Ручкина

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