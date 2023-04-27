TikTok остался в плюсе

TikTok удалось увеличить чистую прибыль в России в 10 раз, несмотря на ограничение деятельности в стране. Выручка при этом снизилась примерно на треть, до 2,36 млрд руб., свидетельствуют данные отчетности, которую опубликовала российская дочка TikTok. Чистую прибыль местное подразделение оценило в 530 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

С прошлой весны сервис остановил монетизацию в РФ. Российские пользователи не могут загружать новые ролики и смотреть видео зарубежных авторов. При этом зарабатывает TikTok не только на рекламе. Это и позволило ему увеличить прибыль, отмечает основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов: «Во-первых, TikTok резко сократил расходы в России. Это не только ФОТ, но и любые маркетинговые действия, которые он совершал, пока работал в стране.

Во-вторых, они продолжают обслуживать контракты, заключенные до. Например, это закупка зарубежного трафика для проектов, допустим, белорусской World of Tanks, которую активно приобретает китайская аудитория. Поэтому при таком несущественном падении российского рынка и количестве сокращений история с увеличением чистой прибыли вполне объяснима».

В пояснении к отчетности руководство российского TikTok сообщает о сомнениях в том, что компания сможет продолжить непрерывную работу в России. Это связано и с массовыми увольнениями, и с сокращением рекламной выручки. А могут ли российские блогеры зарабатывать на площадке? На этот вопрос “Ъ FM” ответил основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Скорее всего, считают доходы от донатов и прочей истории, которая приходится на русскоговорящие аудиторию и офис.

Таким образом отчитались об увеличении прибыли даже при наличии запрета TikTok в России. Модерация и учет блогеров в сервисе идут исходя из того, на каком языке они стримят. С русскоговорящими блогерами будет работать русскоговорящая поддержка, а с англоговорящими — англоговорящая, соответственно, это разные офисы.

Конечно, есть географическая привязанность, но Россия, страны СНГ и Восточной Европы всегда принадлежали к одному региону. Просто, возможно, все платежи у них ложатся на российское юрлицо. Было несколько уникальных случаев, когда коммерческие аккаунты выкладывали контент в TikTok. При попытке узнать, как это можно сделать, мы ответа не получили. Видимо, это либо какая-то внутренняя суперэксклюзивная история, либо какой-то баг в системе.

Российским блогерам и агентствам не получится заработать на площадке, находясь в РФ. Есть вариант переехать в другую страну и снимать оттуда контент. Хотелось бы, чтобы TikTok развивался в России, но здесь вопрос в законодательной базе. Кроме того, сервис теряет часть аудитории, и для возвращения на рынок ему нужно будет сделать большие маркетинговые вложения».

Судя по данным отчетности, в конце прошлого года в российском TikTok работало чуть меньше 70 сотрудников. Это в пять раз меньше, чем годом ранее. На выплаты при увольнениях компания потратила около 100 млн руб.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов