Около 3600 не сдавших экзамен по латышскому россиян обяжут покинуть Латвию

На следующей неделе около 3,6 тыс. россиян, проживающих в Латвии, получат извещение о необходимости покинуть страну в течение трех месяцев, сообщила представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД республики Майра Розе. Такое решение коснется тех россиян, которые не записались на сдачу экзамена по латышскому языку для продления своего вида на жительство (ВНЖ).

«Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено извещение о том, что им — их наберется примерно 3600 — придется покинуть Латвию»,— сказала Майра Розе телеканалу TV3 (цитата по Delfi.lv).

По ее словам, покинуть страну придется тем, кто не подал заявку на прохождение тестирования, а также тем, кто подал ее, но не явился на экзамен.

Согласно закону об иммиграции, срок действия ВНЖ, выданных россиянам в сентябре 2022 года, истекает 1 сентября 2023-го. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего им необходимо подтвердить знание языка на уровне А2.

В конце августа правительство Латвии разрешило гражданам России получить временный ВНЖ сроком на два года, чтобы пересдать экзамен по латышскому языку. В начале сентября стали известны результаты тестирования за период с 11 апреля по 29 августа: 61% зарегистрированных россиян провалили экзамен. На тестирование записались 13 147 человек, но присутствовали на экзамене только 11 301 человек. В процессе продления временного ВНЖ на конец августа находились примерно 25 тыс. россиян.

Полина Мотызлевская