Власти объяснили, как решат проблему с увольнением учителей из школы на Уралмаше

Свердловские власти заявили, что администрация школы №22 на Уралмаше, где массово уволились учителя, пытается оперативно решить проблему с уходом педагогов. По данным департамента образования Екатеринбурга, из школы уволилось 8,5% учителей. За лето на работу было принято девять учителей: четыре молодых специалиста и пять педагогов со стажем, а за прошедшие выходные еще три педагога. Так, к работе приступят два учителя биологии, также с 25 сентября у учеников 5-8 классов появится новый учитель по географии.

Ранее сообщалось, что с июня по август этого года из школы уволились 20 преподавателей, которые пожаловались на хамское отношение к себе со стороны директора. В департаменте информационной политики региона отметили, что уроки в выпускных 9 и 11 классах ведутся в полном объеме.

«Учебное заведение продолжает поиск сотрудников – для снижения общей нагрузки на педагогический состав. Ситуация в учебном заведении остается на особом контроле в департаменте образования»,— прокомментировали в региональном департаменте.

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