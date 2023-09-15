Региональные власти объяснили увольнения учителей из школы на Уралмаше

В департаменте информационной политики Свердловской области объяснили массовое увольнение учителей из школы №22 на Уралмаше выходом педагогов на пенсию и уходом по собственному желанию. Напомним, ранее сообщалось, что с июня по август этого года из школы уволились 20 преподавателей, которые пожаловались на хамское отношение к себе.

По данным департамента образования Екатеринбурга, четыре преподавателя пенсионного возраста вышли на пенсию и шесть покинули школу по собственному желанию. «С родителями учеников 15 сентября встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Он проинформировал родителей о том, что оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими учителями и предпринимаются все меры по поиску новых педагогов»,— прокомментировали представители власти.

Отмечается, что ситуация находится на контроле регионального министра образования Юрия Биктуганова. Как сообщали родители учеников школы №22, учителя стали увольняться с приходом нового директора школы.

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