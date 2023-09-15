В школе на Уралмаше массово уволились учителя

В Екатеринбург е в школе №22 на Уралмаше массово уволились учителя. Как сообщает портал 66.ру, это произошло с приходом нового директора школы Ильи Смирнова в октябре прошлого года. По данным издания, с июня по август этого года из школы уволились 20 преподавателей, которые пожаловались на хамское отношение.

«Он неуважительно относится, оскорбляет. И педагоги готовы вернуться, если его там не будет. У нас даже театр "Игра" был при школе, там сотрудники тоже ушли из-за него. Это вообще какой-то ужас. Сейчас моя дочь учится в девятом классе, биологии нет вообще у детей. К директору родители записываются на прием, а там говорят, что его нет на месте. Хотя это неправда. Он просто говорит: "Я не хочу с ними разговаривать"»,— цитирует издание екатеринбурженку Ирину Казанцеву.

По данным издания, девятиклассники остались без педагогов и должной подготовки к ОГЭ по русскому языку, литературе, биологии. При этом, в департаменте образования родителям ответили, что свободных вакансий в школе №22 нет. Родители учащихся обратились в прокуратуру и в Рособрнадзор.

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