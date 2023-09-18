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Коммерсантъ FM
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Борис Гребенщиков рассказал об отказе выступать на Украине

Борис Гребенщиков (признан Минюстом иностранным агентом) в интервью Financial Times заявил, что более полутора лет не был в России. Возвращаться на родину он пока не намерен. Он также отказался от выступлений на Украине.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Он рассказал, что до военных действий его тепло принимали на Украине. «Реакция на нашу группу на Украине порой была даже более радушной и любящей, чем в России... (Сейчас.— ''Ъ'') половина украинцев думает: "Ой, хороший русский — это мертвый русский". Я получаю много таких писем»,— рассказал музыкант.

По его словам, Россия сейчас «находится в очень печальном, трагическом положении». «Миллионы и миллионы людей боятся думать, боятся высказаться. Мы все знаем, что молчание похоже на рак... Я думаю о том, как помочь не только украинцам, но и россиянам, потому что они в ужасном положении»,— добавил господин Гребенщиков.

Музыкант живет в Лондоне вместе с женой и выступает под псевдонимом БГ+. В мае 2022 года он в интервью израильскому каналу Channel 9 рассказал, что передал Украине часть суммы от своих концертов в Берлине, а также раскритиковал проведение военной операции РФ. Суд Москвы признал его виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал на 50 тыс. руб. В июне текущего года Минюст объявил его иноагентом.

Лаура Кеффер

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