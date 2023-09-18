Рубль ищет курсовую устойчивость

Волатильность курса рубля на этой неделе сохранится, несмотря на решение ЦБ повысить ключевую ставку. Так считают опрошенные “Ъ FM” экономисты. На прошлой неделе ситуация на валютном рынке развивалась динамично: доллар начал торги с отметки в 98 руб., потом снизился до 92 руб., а к концу недели снова вырос до 97 руб. Ключевая ставка, которая 15 сентября сделала сбережения в рублях более привлекательными, никак на ситуацию не повлияла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

А что может повлиять? И когда курс рубля, наконец, станет устойчивым? Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг считает, что предпосылки для этого уже сформированы:

«Волатильность, безусловно, сохранится даже после повышения ставки. Центральный банк видит, что если он и может сдержать импорт, то только на текущем уровне. Серьезным образом его снизить будет достаточно сложно. Вот до тех пор, пока мы действительно не увидим на рынке весомого предложения экспортной выручки, которая должна поступать в связи со значительным повышением цен на нефть в ближайшие недели, серьезного изменения в ценовой динамике быть, по идее, не должно.

Стоит дождаться конца сентября, когда экспортеры все-таки более активно могут начать продавать выручку для выплаты налогов. И более акцентирована эта ситуация будет уже в октябре, когда, помимо традиционного НДПИ, нефтяные компании еще начнут выплачивать налог на дополнительный доход, и продажи валюты вынуждены будут в любом случае под эти цели увеличить. Поэтому в ближайшие недели, мне кажется, радикального изменения на валютном рынке ожидать не стоит.

В октябре, наверное, мы увидим, как рубль постепенно становится крепче, но это будет происходить плавно».

15 сентября Эльвира Набиуллина подтвердила, что усиление валютного контроля на фоне слабого и волатильного рубля обсуждается. Но, по мнению главы ЦБ, это не та мера, которой надо воздействовать на курс. Более эффективным будет повышение привлекательности российской валюты, а не административные шаги.

По последнему прогнозу Минэкономразвития, к концу 2023 года рубль будет торговаться по 94 руб. за доллар. Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков не исключает даже большего укрепления осенью:

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда короткие ставки выше длинных, то есть длинные ОФЗ находятся на уровне порядка 12%. При текущей ключевой ставке в 13% есть отрицательный наклон в 1 процентный пункт — это довольно большое ограничение в кредитовании банков.

Именно потребительские, ипотечные, корпоративные кредиты ослабляли курс последние несколько месяцев за счет роста импорта и оттока капитала. Думаю, что сейчас мы увидим охлаждение кредитования и укрепление курса на фоне падения импорта. На этой неделе, думаю, можно рассчитывать на укрепление рубля до 94-95 руб. за доллар.

Справедливый курс находится где-то в районе 90 руб. за доллар. Будет помогать и обсуждение бюджета, которое начнется в начале октября. Мы увидим проект бюджета на следующие три года, и дефицит на 2024-й будет сильно ниже ожиданий — в районе нуля для следующего года. Это тоже поддержит рубль.

Откуда такие позитивные ожидания по дефициту бюджета? Первое — отмена демпфера. Он будет добавлять почти 100 млрд руб. доходов в месяц — это 1,2 трлн руб. в год. Второе — значительно более слабый курс, чем был заложен в проекте бюджета 2022 года. Он также даст чуть меньше, наверное, 1 трлн руб. допдоходов.

Комбинация снижения демпфера, слабого курса и более высокой цены нефти может дать нам бюджет, который окажется даже слегка профицитным».

В пятницу Эльвира Набиуллина сообщила, что для возврата к инфляции в 4% потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок. Между тем предприниматели, с которыми пообщался “Ъ FM”, уже отказываются от новых проектов из-за слишком дорогих кредитов.

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Иван Якунин, Даниил Бабкин