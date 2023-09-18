Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Картаполов: осенью штрафовать за неявку по электронной повестке не будут

Штрафы за игнорирование электронных повесток в нынешнем году приходить не будут. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Основной способ оповещения традиционный — это бумажные повестки. Электронный — это дополнительный»,— сказал господин Картаполов Telegram-каналу Shot. Он добавил, что закон об электронных повестках начнет действовать с 1 января 2024 года. Осенний призыв 2023 года начнется 1 октября и закончится 31 декабря.

11 апреля поправки в закон о воинском учете Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. Изменения включают в себя введение электронных повесток, ограничение выезда из России после получения извещения и новые наказания за неявку в военкомат. Также в парламенте одобрили создание цифрового реестра военнообязанных. Это позволит приравнять электронную повестку с сайта «Госуслуги» к ее бумажному варианту.

Подробнее о работе реестра читайте в материале «Цифровой реестр военнообязанных обретает форму».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...