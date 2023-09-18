Картаполов: осенью штрафовать за неявку по электронной повестке не будут

Штрафы за игнорирование электронных повесток в нынешнем году приходить не будут. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Основной способ оповещения традиционный — это бумажные повестки. Электронный — это дополнительный»,— сказал господин Картаполов Telegram-каналу Shot. Он добавил, что закон об электронных повестках начнет действовать с 1 января 2024 года. Осенний призыв 2023 года начнется 1 октября и закончится 31 декабря.

11 апреля поправки в закон о воинском учете Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. Изменения включают в себя введение электронных повесток, ограничение выезда из России после получения извещения и новые наказания за неявку в военкомат. Также в парламенте одобрили создание цифрового реестра военнообязанных. Это позволит приравнять электронную повестку с сайта «Госуслуги» к ее бумажному варианту.

Подробнее о работе реестра читайте в материале «Цифровой реестр военнообязанных обретает форму».

Петр Бузлаев