Замороженное непосильным трудом

После начала военных действий на Украине множество валютных операций граждан РФ было заблокировано, а их деньги оказались заморожены на корсчетах европейских и американских банков. Эти банки были необходимым звеном при переводе евро или долларов из одного российского банка в другой. По экспертным оценкам, количество таких операций исчисляется десятками тысяч, а объем «зависших» средств может достигать 10–20 млрд руб. “Ъ” разбирался, какие шансы и способы есть у россиян отстоять свои права, в том числе в российских судах.

Со времени начала СВО проблемных ситуаций с валютными операциями россиян возникло немало. Дело в том, что любые переводы в долларах США проводятся через корсчета американских банков, а в евро — через банки ЕС. С конца февраля 2022 года их стали останавливать для дополнительных проверок, а позднее многие российские банки оказались под санкциями и перевод или возврат в них денег уже не мог быть осуществлен. Практика по этим спорам начинает формироваться только сейчас.

Обогащение в РФ не доказано

Эдуард Алексеенко пытается судиться в России с немецкими банками, в которых с марта 2022 года «зависли» €50 тыс. его личных накоплений. Об этом “Ъ” рассказал партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев, представляющий интересы истца. Юрист уточнил, что гражданин 7 марта 2022 года перевел свои средства со счета в российском Тинькофф-банке на свой счет в Сбербанке. Тинькофф распоряжение на перевод денег исполнил в системе SWIFT. Платеж шел через немецкие банки JP Morgan SE и Deutsche Bank AG, но в Сбербанк средства не поступили. Пока клиент и российские банки выясняли ситуацию, 14 июня 2022 года ЕС отключил Сбербанк от SWIFT, а 21 июля ввел против него санкции.

Полтора года гражданин вел переписку с Deutsche Bank, рассказывает господин Дораев, в итоге немецкий банк сообщил, что он лишь удержал комиссию и перевел средства в JP Morgan. В последнем о судьбе денег ему ничего не ответили, сообщив лишь, что проводилось дополнительное расследование в рамках этого перевода, но поскольку россиянин не является их клиентом, то JP Morgan не может сообщить никаких деталей, а также исполнить его платежное поручение и рекомендует обращаться в Тинькофф-банк. Тем временем в отношении последнего в марте 2023 года ЕС ввел санкции, то есть перечислить туда деньги из европейских банков теперь нельзя.

В том же марте Эдуард Алексеенко подал в Симоновский районный суд Москвы иск к JP Morgan SE и Deutsche Bank AG о взыскании с них денег как неосновательного обогащения. Закон о защите прав потребителей позволяет гражданину выбрать подсудность спора по месту своего жительства, что он и сделал. В августе состоялось заседание, на котором представители немецких банков возражали против компетенции российского суда, настаивая на подаче иска в Германии, по месту удержания средств. Представители Тинькофф-банка и Сбербанка, привлеченных в дело третьими лицами, в суд не явились, свою позицию не представили.

В итоге райсуд отказался рассматривать дело. В определении Симоновского суда от 24 августа (есть у “Ъ”) отмечается, что у JP Morgan нет представительств в РФ, нет сведений о наличии у ответчиков денег на счетах в российских банках, поэтому «оснований полагать, что имело место неосновательное обогащение на территории РФ, не имеется». Таким образом, суд не увидел связи спора с Россией, чтобы признать свою компетенцию по нему.

В Сбербанке, JP Morgan и Deutsche Bank не ответили на запрос “Ъ”. В Тинькофф-банке сообщили: «На момент отправки средств валютные переводы работали штатно, но в процессе проверки операции на стороне международных банков начались сложности, перевод могли задержать из-за возросшей на них нагрузки и усиленного контроля». Введение санкций в отношении банка-получателя «усложнило ход разбирательств», «из-за санкционной политики банк пока не может повлиять на скорое разрешение ситуации», поясняют там, добавляя, что «подобные случаи в банке единичны». В «Тинькофф» уточнили, что блокировку платежа со стороны JP Morgan они считают «нарушением прав клиента» и «продолжают помогать» ему во взаимодействии с западными банками.

«Я слышал о наличии таких ситуаций, но из известных мне пока никто не довел дело до инициирования судебного процесса в российской юрисдикции, все граждане находились в выжидательной позиции. Возможно, ситуация изменится, так как уже больше года деньги зависли без перспектив возврата»,— рассказывает младший партнер юргруппы «Яковлев и Партнеры» Денис Крауялис. Независимый эксперт Андрей Бархота оценивает объем межбанковских валютных переводов россиян за последние 15–18 месяцев в 30–50 млрд руб. «При этом более 60% таких переводов могли зависать из-за попадания хотя бы одного из банков в список блокирующих санкций или же односторонней блокировки со стороны банков-корреспондентов. В результате сумма заблокированных таким образом средств может исчисляться 10–20 млрд руб.»,— полагает господин Бархота. Всего, по его подсчетам, таких переводов могли быть миллионы, а заблокированными оказаться десятки тысяч операций.

Наиболее характерный период таких блокировок, по словам господина Бархоты, март—сентябрь 2022 года, так как «после введения комиссий за ведение валютных счетов и ограничений по переводам такие операции со стороны граждан почти свелись к нулю». «Они, как правило, выбирали одну из двух стратегий: "молчуна", держащего на валютном счете российского банка остатки средств и ожидающего выгодного курса для конвертации в рубли, или "инвестора", переводящего валюту на брокерский счет либо в прочие валютные инструменты»,— рассуждает Андрей Бархота.

Право на российский суд

Мерген Дораев указывает, что сейчас интересы попавших под санкции бизнесменов (предпринимателей и юрлиц) активно защищаются, они могут перенести судебный спор с иностранными контрагентами в Россию, но обычные граждане лишаются, по сути, права на судебную защиту. Судиться же в ЕС для рядовых граждан бессмысленно, отмечает господин Дораев: «Во-первых, стоимость спора в Германии превысит размер иска. А во-вторых, в ЕС действует официальный запрет на удовлетворение требований в связи с санкциями». «Регламент Совета ЕС №269/2014 от 17 марта 2014 года содержит положения, освобождающие лиц ЕС от гражданско-правовой ответственности за действия, совершенные во исполнение санкций»,— уточняет юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян.

В связи с этим Мерген Дораев готовит от истца жалобу в Мосгорсуд, надеясь отменить отказ райсуда рассматривать дело в России. Опрошенные “Ъ” юристы поясняют, что для рассмотрения дела российским судом нужно установить связь сторон или предмета спора с РФ. Например, говорит Денис Крауялис, российский суд обязан принять иск к иностранной компании, если в РФ у нее есть филиал или имущество, если договор с ней хотя бы отчасти исполняется в России, если здесь же нанесен вред имуществу истца и компания неосновательно обогатилась на территории РФ. По словам господина Крауялиса, некоторые из этих оснований можно использовать в ситуации с «зависанием средств»: «Можно говорить о том, что вред имуществу истца нанесен именно в России, так как средства изначально размещались в российском банке, имели российское происхождение, выбыли из владения истца в России».

Есть и другой вариант — подать иск к иностранным банкам не в районный, а в арбитражный суд в регионе своего жительства. Ст. 248.1 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ предусматривает исключительную компетенцию российского арбитражного суда по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера, включая санкции. По такому пути уже пошли подсанкционные организации, включая кредитные. Так, в июне арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка к Дойче банку о взыскании €7,2 млн, остававшихся на корсчете в немецком банке (этот счет 10 марта 2022 года был закрыт). Суд признал свою юрисдикцию по этому спору, так как Сбербанк находится под санкциями ЕС.

Артем Касумян считает, что по такому же основанию можно рассмотреть в арбитражном суде РФ и споры по искам физлиц, деньги которых зависли в ЕС и США, даже если эти граждане не находятся под санкциями. «Блокировка платежа фактически является ограничительной мерой по отношению к владельцу денежных средств», поэтому подходит под условия ст. 248.1 АПК, уточняет господин Касумян.

Иск и взыск

Если российский суд согласится рассмотреть дело против иностранных ответчиков и удовлетворит иск гражданина, возврат средств зависит от нескольких факторов. Во-первых, есть вероятность, что немецкие банки исполнят решение российского суда добровольно. Например, они могут согласиться перевести деньги в один из российских банков не под санкциями, полагает господин Дораев.

Для принудительного же исполнения решения в РФ нужно найти здесь имущество ответчиков. По мнению Мергена Дораева, у Дойче банка могут оставаться активы в России, поскольку тут формально все еще существует его дочернее юрлицо. Если в России имущества не обнаружится, истцу нужно обращаться за исполнением решения в те страны, где есть активы ответчиков. Но привести в исполнение решение российского суда в ЕС и других недружественных юрисдикциях вряд ли удастся, говорит господин Крауялис.

Мерген Дораев отмечает, что исполнить решение можно в дружественных России странах, где у Дойче банка есть дочерние структуры. Артем Касумян добавляет, что проще всего обратиться за исполнением российского решения в страны, с которыми у РФ есть соответствующие международные договоры, например, Белоруссию и Казахстан. Между тем, продолжает он, «банк ЕС может расценить исполнение третьим государством такого решения российского суда как экспроприацию активов, после чего обратиться в инвестиционный арбитраж, соответственно, у этой страны возникают политико-правовые риски».

Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбербанка, в интервью «Интерфаксу» 15 июня 2022 года: «Теперь ресурсы в долларах и евро крайне затруднительны в использовании».

Деньги другими путями

Альтернативным путем разрешения ситуации юристы считают обращение к административному порядку. Так, по мнению Артема Касумяна, россиянин может обратиться к регулятору за получением лицензии (разрешения) на разблокировку его средств, замороженных в связи с санкциями: «Если это Германия, то речь идет о Бундесбанке, а санкционное право ЕС предусматривает основания для разблокировки активов. Такой административный процесс проще, чем судебный, а вероятность успеха — выше».

Советник адвокатского бюро БВМП Дмитрий Палин рассказывает, что его клиентам-юрлицам удавалось разблокировать замороженные средства именно в административном порядке — через OFAC в США и OFSI в Великобритании. «С учетом сроков получения лицензии (в среднем шесть-восемь месяцев) практика по физлицам начнет формироваться только сейчас»,— уточняет господин Палин, считая обращение к регулятору наиболее перспективным способом вернуть деньги.

Проблема в том, говорит Мерген Дораев, что «в нашем случае JP Morgan и Deutsche Bank не признают факт заморозки средств и не ссылаются на санкции», сообщая лишь, что «ведут проверку». В связи с этим к регулятору гражданин обратиться не может, так как формально санкции не являются «причиной зависания» его денег в банках Германии, поясняет господин Дораев.

Наконец, есть и третий вариант действий — подать в суд не на иностранные, а на российские банки. В случае победы взыскать с них деньги будет проще. Практика по подобным искам от юрлиц более распространена, и в ней есть решения судов в пользу клиентов. Дмитрий Палин говорит, что и граждане тоже могут обратиться с иском к тем российским банкам, с которыми у них заключен договор и которые переводили средства.

Судебных актов, связанных с блокировками средств граждан после 24 февраля 2022 года, кроме дела господина Алексеенко, “Ъ” не обнаружил. На данный момент есть судебные решения по похожим делам, касающимся заморозки денег россиян иностранными банками в связи с событиями 2014–2021 годов и санкциями против РФ из-за Крыма. Тогда ряд граждан подавали иски как раз к российским банкам, из которых осуществлялся перевод валюты. Но подходы судов по ним различны: есть как положительные, так и отказные решения. Разъяснений Верховного суда РФ на этот счет тоже пока нет, отмечают юристы, поэтому «предсказать исход новых споров крайне затруднительно».

Анна Занина, Юлия Пославская