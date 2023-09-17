Секретарь СНБО Украины Данилов раскритиковал Запад за «дозирование» помощи Киеву

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что нежелание Запада передавать Киеву современное вооружение и практика «дозирования военной помощи» не позволяют ВСУ добиться желаемых целей. Он призвал западные страны официально закрепить обязательства о долгосрочной военной поддержке Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Alina Smutko / Reuters Алексей Данилов

Фото: Alina Smutko / Reuters

«Практика дозирования в оказании Украине военной помощи по соображениям страха ложна в своей основе. Спринт, которого так все ждали, заменяется бегом на дальние дистанции, а тут уже другие правила и требования к физическому состоянию спортсмена и его подготовке»,— написал господин Данилов в статье для издания «Украинская правда».

По мнению секретаря СНБО, также власти поддерживающих Украину стран должны разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию «усталости» от конфликта на Украине. Также Алексей Данилов считает необходимым закрепление в законодательствах стран—участниц коалиции в поддержку Украины обязательства по оказанию поддержки Киеву в «долгосрочной перспективе». Он считает это актуальным на фоне предстоящих выборов в ряде европейских государств и США.

Кроме того, по мнению господина Данилова, западные страны должны взять на себя обязательство по продвижению всех пунктов «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее господин Зеленский в интервью британскому изданию The Economist заявил, что сокращение помощи украинцам странами Запада затянет военные действия на территории Украины. Кроме того, по его мнению, это также «вызовет непредсказуемую реакцию находящихся в Европе украинских беженцев». Владимир Зеленский подчеркнул, что для Европы не закончится ничем хорошим, если она «загонит этих людей в угол».

О том, что происходит на Украине после ввода российских войск,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов