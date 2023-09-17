Главные новости к утру 17 сентября

Этой ночью два беспилотника сбили в Подмосковье. Один — над Домодедовским районом, другой — над городским округом Истра.

Беспилотник упал в Железнодорожном районе города Орел. В результате загорелся резервуар с топливом. Пожар потушили около 5:30. О пострадавших не сообщалось.

Четыре беспилотника самолетного типа сбили у западного побережья Крыма.

Поэт-песенник Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой, умер в возрасте 94 лет. Он написал тексты для таких популярных советских песен, как «Надежда», «Нежность», «Птица счастья», «Я не могу иначе», «Беловежская пуща», «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «До свиданья, Москва» (прощальная песня Олимпиады-80).

В Санкт-Петербурге открыто дело о наследстве погибшего в авиакатастрофе командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Карточка появилась в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты. Дело открыл нотариус Анатолий Акуленко, занимавшийся наследством главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита во Владивосток встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили ситуацию в мире и вопросы сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Лидер КНДР также посетил ДВФУ и океанариум, где посмотрел представление с участием моржа Миши.

Новым главой военного комитета НАТО был избран начальник главного штаба вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Он вступит в должность после окончания срока мандата нынешнего главы комитета адмирала Роба Бауэра, полномочия которого продлили еще на шесть месяцев.