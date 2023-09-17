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Коммерсантъ FM
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обновлено 02:41

Минобороны сообщило о четырех сбитых БПЛА у побережья Крыма

Два украинских беспилотника самолетного типа сбили у западного побережья Крыма, сообщили в Минобороны России. Позднее ведомство сообщило о еще двух сбитых беспилотниках в том же районе.

«17 сентября около 1:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым»,— сообщили в ведомстве.

14 сентября Минобороны сообщило об атаке морского безэкипажного катера на ракетный корабль Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря. В тот же день безэкипажные катера пытались атаковать стоявший в той же акватории корабль «Сергей Котов».

Анастасия Ларина

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